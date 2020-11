Here’s what’s coming to Netflix Canada this December

With all the latest COVID-19 restrictions it’s a great time to lay low and watch Netflix. Here is a full list of everything coming to Netflix Canada for the month of December!

December 1

2012

A Christmas Catch

Annie

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Christmas with a Prince

Christmas Wonderland

Don’t Let Go

G.I. Joe: Retaliation

Godzilla

Gridiron Gang

Juliet, Naked

Odd Squad: Seasons 1-2

Super Wings: Season 3

The Dressmaker

The Vow

They Shall Not Grow Old

Transformers: Rescue Bots Academy

G.I. Joe: The Rise of Cobra

Walking Tall

December 2

Alien Worlds

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic

Battleship

Big Fat Liar

Carlito’s Way

Children of Men

Fierce

Half Baked

Hazel Brugger: Tropical

Workin’ Moms: Season 4

December 3

Break

Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday

Just Another Christmas (Tudo Bem No Natal Que Vem)

December 4

Bhaag Beanie Bhaag

Big Mouth: Season 4

Bombay Rose

Captain Underpants Mega Blissmas

Christmas Crossfire (Wir Können Nicht Anders)

Kings of Joburg: Season 1

Leyla Everlasting

MANK

Selena: The Series

December 5

Detention

Dr. Seuss’ The Grinch

Mighty Express: A Mighty Christmas

December 6

Everybody Knows

December 7

Ava

December 8

Emicida: AmarElo – É Tudo Para Ontem

Lovestruck in the City

Mr. Iglesias: Part 3

Spirit Riding Free: Ride Along Adventure

Super Monsters: Santa’s Super Monster Helpers

December 9

Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas

The Big Show Show: Christmas

Rose Island (L’Incredibile storia dell’Isola Delle Rose)

The Surgeon’s Cut

December 10

Alice in Borderland

December 11

A Trash Truck Christmas

Canvas

Giving Voice

The Mess You Leave Behind (El desorden que dejas)

The Prom

December 14

A California Christmas

Hilda: Season 2

Tiny Pretty Things

December 15

PAW Patrol: Season 7

Pup Academy: Season 1-2

Song Exploder: Volume 2

December 16

Anitta: Made In Honorio

BREAK IT ALL: The History of Rock in Latin America

How To Ruin Christmas: The Wedding

Lee Daniels’ The Butler (2013)

The LEGO Movie 2: The Second Part

The Ripper

Run On

Vir Das: Outside In – The Lockdown Special

December 18

Guest House (2020)

Home for Christmas: Season 2

Ma Rainey’s Black Bottom

Sweet Home

December 22

London Hughes: To Catch a D*ck

Rhyme Time Town Singalongs

December 23

The Midnight Sky

Your Name Engraved Herein

December 24

A Dog’s Way Home

Holmes & Watson

December 25

Bridgerton

Grandma’s Last Wishes (El Testamento de la Abuela)

Rogue

December 26

Asphalt Burning (Børning 3)

DNA

Fast & Furious Spy Racers: Season 3: Sahara

Go! Go! Cory Carson: Season 3

The Magic School Bus Rides Again In the Zone

December 28

A Simple Favor

Cops and Robbers

Isn’t It Romantic

The Spy Who Dumped Me

December 30

Best Leftovers Ever!

Equinox

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Chapter 2: Earthrise

Wentworth: Season 8

December 31